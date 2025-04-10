Молодежная зарядка и забег прошли в городском парке в Раменском

Раменский молодежный центр продолжает проводить утренние зарядки и забеги для жителей муниципального округа. Это спортивное мероприятие проходит уже около двух месяцев и собирает школьников, студентов, спортсменов и всех желающих, кто хочет начать день активно.

Формат мероприятия включает в себя короткую разминку, после чего участники отправляются на забег вокруг озера. Дистанция составляет 2,5 километра, но в будущем организаторы планируют увеличить ее до пяти километров. Участники могут выбрать удобный для себя темп — пробежать или пройти дистанцию пешком.

Зарядка и забег проводятся раз в неделю, обычно по четвергам, в 10:00 утра. Завершается мероприятие около 10:20. Информация о предстоящих встречах публикуется в официальной группе Раменского молодежного центра.

Организаторы надеются, что такие мероприятия помогут жителям округа укрепить здоровье, зарядиться энергией и провести утро с пользой.