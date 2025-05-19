Молодежная спартакиада по художественной гимнастике прошла в Раменском

На базе многофункционального физкультурно-спортивного комплекса «Борисоглебский» завершилась VI летняя спартакиада молодежи России по художественной гимнастике. Турнир собрал гимнасток со всего Северо-Западного федерального округа.

В заключительном дне соревнований приняли участие 53 спортсменки, представлявшие восемь регионов страны. География участниц охватывала Архангельскую, Калининградскую, Ленинградскую, Мурманскую, Новгородскую, Псковскую области, а также Республику Карелия и Коми.

По словам тренеров, спартакиада стала не только площадкой для демонстрации мастерства, но и ценным опытом для всех гимнасток.

«Участие в юниорских соревнованиях такого уровня позволило спортсменкам получить новые знания, отточить навыки и приобрести уверенность в своих силах, что станет важным этапом в их профессиональном росте. Соревнования прошли в атмосфере дружбы и взаимного уважения, способствуя укреплению спортивных связей между регионами», — сообщили в администрации округа.