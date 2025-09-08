Молодежная сборная России сыграла с командой из Саудовской Аравии в Химках

В Химках на стадионе «Родина» провели первый товарищеский матч между молодежной сборной России и командой Саудовской Аравии. Зрителями футбольного противостояния стали более 200 фанатов.

Российская команда начала матч уверенно — уже в первом тайме Даниил Моторин открыл счет, продемонстрировав высокий уровень подготовки сборной.

Однако саудовским футболистам удалось переломить ход игры: два ответных гола принесли гостям победу с финальным счетом 2:1. Несмотря на поражение, матч показал перспективность российской молодежной команды и необходимость работы над тактическими элементами.

Второй матч между молодежной сборной России и командой Саудовской Аравии пройдет уже сегодня на стадионе «Родина» по адресу: Химки, улица Чкалова, 4а. Начало игры в — 14:15. Поддержать наших спортсменов сможет каждый желающий. Вход — свободный.

Такие матчи не только укрепляют международные спортивные связи, но и способствуют развитию футбольной инфраструктуры в регионе.