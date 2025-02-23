Молодежная конференция прошла в Подмосковье в День защитника Отечества

В Подмосковье прошла молодежная конференция, приуроченная ко Дню защитника Отечества. Она стала первой в 2025 году и собрала около 150 участников со всего региона. Организаторами выступили Министерство информации и молодежной политики Московской области и Русская Православная Церковь.

«Такие фестивали мы проводим вместе с РПЦ не в первый раз. Изначально встречались раз в год — в День православной молодежи, но в 2024 году мы решили организовывать пять таких встреч в каждой епархии Московской области, потому что видим интерес наших ребят к таким мероприятиям», — уточнила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Мероприятие началось с молебна, который провел настоятель Никольского храма в Павшинской пойме иерей Василий Лосев. На конференции собрались юнармейцы, представители православных молодежных организаций, студенты, педагоги, священники и эксперты по патриотическому воспитанию. Они обсудили работу патриотических объединений в Подмосковье, возможности для самореализации молодежи и развитие социально значимых проектов. Особое внимание уделили сохранению исторической памяти.

«В рамках нашего мероприятия мы поднимаем удивительную тему — защитники Отечества. Этот год, год восьмидесятилетия Великой Победы. Сейчас идет специальная военная операция, которая заставляет нас задуматься, а кто мы, как мы живем, что для нас Отечество, кто такие защитники Отечества. Наша сила, сила русского народа, сила России, проявляется в момент испытаний», — отметил Лосев.

Перед участниками конференции также выступили ветеран СВО Вячеслав Шевяков и руководитель регионального отделения «Юнармии» Евгений Лукошников. В завершение прошли мастер-классы и лекции. На выставке-презентации поискового движения представили находки поисковых отрядов «В окопах под Москвой» — военные артефакты, обнаруженные в ходе экспедиций. Также участников познакомили с современным оборудованием, которое используют в полевых исследованиях.