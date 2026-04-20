Молодежная конференция по биологии прошла в Пущине

Конференция объединяет талантливых специалистов в возрасте до 35 лет, дает им площадку для обмена опытом и обсуждения актуальных научных вопросов. Мероприятие состоялось 19 апреля. Организатор — ФИЦ ПНЦБИ РАН, поддержка — Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН и Институт белка РАН.

Было отобрано порядка 400 заявок, очное участие принимают более 250 молодых ученых, аспирантов, магистрантов, студентов и представителей наукоемкого бизнеса. География участников: Калининград, Владивосток, Мурманск, Петрозаводск, Сочи, центральная Россия, а также Казахстан, Армения, Беларусь.

Научная программа включает семь секций: молекулярная биология и биоинформатика, клеточные технологии, микробиология и вирусология, физиология и биохимия фотосинтезирующих организмов, экология и почвоведение, физиология животных и биомедицина, нейробиология. Предусмотрены устные и постерные доклады, лекции ведущих ученых, а также 15 практических мастер-классов в лабораториях — от выделения нуклеиновых кислот и ЯМР-спектроскопии до работы с анаэробами и патентного делопроизводства.

Ключевая задача конференции — формирование профессиональных коллабораций, освоение специфических методов и развитие инструментов для решения задач, включая терапию тяжелых заболеваний.