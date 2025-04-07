Молодежная команда «Чеховские медведи» выиграла первенство России

В округе прошло молодежное первенство России по гандболу. Соревнования состоялись во Дворце спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова.
В первом матче на площадке встретились «Чеховские медведи — УОР № 4» и гости из Челябинска «Динамо Сунгуль — 2». С самого начала выявить сильнейших не составило труда. Игра закончилась со счетом 37:17 в пользу команды из Московской области. Лучшими игроками стали Владислав Алексанян и Максим Беликов, они отправили в ворота соперника по шесть мячей.
Следующий матч прошел по тому же сценарию. «Медведи» разгромили соперника со счетом 35:9. По итогам состязаний подмосковный клуб досрочно стал победителем соревнований. А больше всего голов снова забил Владислав Алексанян, он отметился семью очками.
Следующие матчи команда из Чехова проведет на Урале против соперников из Перми 28 и 29 апреля.
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