Молодежная команда «Чеховские медведи» выиграла первенство России

В первом матче на площадке встретились «Чеховские медведи — УОР № 4» и гости из Челябинска «Динамо Сунгуль — 2». С самого начала выявить сильнейших не составило труда. Игра закончилась со счетом 37:17 в пользу команды из Московской области. Лучшими игроками стали Владислав Алексанян и Максим Беликов, они отправили в ворота соперника по шесть мячей.

Следующий матч прошел по тому же сценарию. «Медведи» разгромили соперника со счетом 35:9. По итогам состязаний подмосковный клуб досрочно стал победителем соревнований. А больше всего голов снова забил Владислав Алексанян, он отметился семью очками.

Следующие матчи команда из Чехова проведет на Урале против соперников из Перми 28 и 29 апреля.