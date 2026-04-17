Молодежная интерактивная игра прошла в Лобне

В интерактивной игре «Город перемен» приняли участие студенты колледжа «Подмосковье», где готовят будущих железнодорожников, поваров, полицейских, механиков и сотрудников аэропорта. Активисты «Молодой гвардии Единой России» разработали новый формат работы с молодежью и предложили юношам и девушкам не просто отвечать на вопросы о родном городе, а придумать конкретные проекты и наглядно показать, какой они видят Лобню будущего.

Участники разделились на команды, каждая из которых представила свой вариант улучшения городской инфраструктуры. Одни предложили построить новый агрокомплекс, другие — детскую больницу, а главной идеей проекта под руководством Екатерины Мартыновой стала городская библиотека.

«В этой библиотеке мы решили сделать небольшой сад, а также детскую зону, чтобы родители могли не забывать про себя и читать разные книги. В первую очередь в библиотеке люди должны насыщаться новыми знаниями, получать какое-то интересное общение с другими людьми, которые также любят читать», — рассказала студентка колледжа Екатерина Мартынова.

Для оценки проектов ребята пригласили главу городского округа Анну Кротову, которая не только познакомилась с макетами, но и рассказала участникам игры о том, что необходимо для реализации той или иной идеи. Больше всего главе Лобни понравилось предложение по модернизации Дворца культуры «Чайка». Эта идея во многом созвучна тому, что предлагает городская администрация, которая уделяет большое внимание развитию учреждений культуры.

Все предложения участников игры буду обязательно учтены. Причем не только на муниципальном уровне — они войдут в банк молодежных идей и после обработки будут переданы в Народную программу партии «Единая Россия».

«Игра направлена на то, чтобы ребята покопались немножко в себе, в своих мыслях, и нашли то, что они на самом деле хотят увидеть в своем городе. И уже это предложение, проработанное внутри команды, они подают на Народную программу и там переходят на регистрацию „Политзавода“, — рассказал руководитель отделения „Молодой гвардии“ Денис Барабанов.

Победителем игры стала команда под руководством будущего сотрудника правоохранительных органов Александра Антоненко. Ребята получили главный приз. По программе федерального образовательного проекта «Политзавод», главная цель которой — подготовка кадрового резерва, молодые люди провели рабочий день с главой округа Анной Кротовой и ее заместителями. На автобусе команды главы они отправились в объезд и побывали на нескольких площадках. Одна из них — Парк защитников Москвы, где заканчивается реконструкция мемориальной зоны. В ближайшее время здесь установят памятник «Зенитное орудие» и торжественно откроют эту часть парка.

Без подарков не остался ни один участник — ребятам вручили билеты в кино и Перевернутый дом в центральном парке, предложили экскурсию в институт агроэкологии имени Вильямса и квест в центральной библиотеке, а авторы проекта по реконструкции железнодорожной станции получат транспортные карты.