Молодежная хоккейная команда «Воевода» сыграла дебютный матч в Подольске

Самым именитым участником в составе «Воеводы» является главный тренер Владимир Сапожников. В бытность игроком он выступал в командах мастеров Континентальной лиги, а на драфте Национальной хоккейной лиги 1999-2000 годов был выбран в команду «Флорида Пантерз». На сезон для «Воеводы» поставлена задача сформировать боеспособный состав, костяк которого составляют воспитанники подольского хоккея.

«Большинство — это ребята из Подольска, они в приоритете. Также рассматриваем ребят из спортшкол, много кто будет на подходе на следующий сезон. Команда городская, и делается все для того, чтобы ребята при выходе из ДЮСШ сделали первый шаг в профессиональном хоккее», — рассказал Владимир Сапожников.

Для дебютного матча «Воеводе» нашелся достойный соперник — многолетний участник Молодежной хоккейной лиги России команда «Хорс» из Подольска. Так что подольских хоккейных болельщиков в рамках чемпионата НМХЛ ожидает свое, подольское дерби. А пока в первой игре «Воевода» уступил «Хорсу» со счетом 2:3.