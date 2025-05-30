Молодежная акция ко Дню защиты детей прошла в Чехове

В Любучанской школе состоялась всероссийская акция «Хоровод дружбы». Ее приурочили к празднованию Международного дня защиты детей, который отмечается в России традиционно 1 июня.

Под песню «Матушка-Земля» более 50 кадетов Любучанской школы и активных участников «Движения Первых» взялись за руки и образовали круг, символизирующий единство и дружбу. В самом центре хоровода развивался флаг Российской Федерации, который подчеркивал гордость и любовь обучающихся к Родине.

«Хоровод сплотил ребят, сделал их единым целым, настоящей командой, одной семьей», — отметили в образовательном учреждении.

Всероссийская акция «Хоровод дружбы» проходит традиционно в муниципальном округе для того, чтобы ребята смогли почувствовать себя частью большого сообщества «Движение Первых», а также для укрепления нравственных ценностей.