Молодежи в Серпухове рассказали о поступлении в военные вузы

Во Дворце культуры имени Ленина в Серпухове прошла военно‑профориентационная встреча в рамках 11-й Всероссийской акции «Есть такая профессия — Родину защищать». Сотрудники Военного комиссариата рассказали старшеклассникам школ, юнармейцам, участникам патриотических движений о возможностях обучения в профильных вузах.

Гости побеседовали с ребятам о Вооруженных Силах Российской Федерации и о престиже военной службы. Перед собравшимися выступили представители Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, Военно-космической академии имени Можайского, Московского высшего военного командного училища, Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого Балашихинского и Серпуховского филиалов.

Отметим, что в перечень образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации входят 44 учебных заведения. Присутствующие на встрече ребята смогли подробно ознакомиться с каждым из них.

Мероприятие провели при поддержке Центра по профориентации и трудоустройству молодежи, Комитета по образованию, «Точки роста» и руководства ДК имени Ленина.