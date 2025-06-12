Молодежи в Химках рассказали об условиях участия в фестивале «Таврида» в Крыму

Молодые люди, проживающие в Химках, могут принять участие в фестивале многонационального искусства «Таврида.АРТ». Мероприятие включено в федеральный проект «Россия — страна возможностей» и является самой большой площадкой России для реализации деятелей культуры, искусства и творческих индустрий.

В этом году фестиваль пройдет на территории арт-кластера «Таврила» в городе Судак в Крыму с 1 по 3 августа. Программа состоит из пяти направлений: театр, изобразительное искусство, музыка, кино и литература. На пяти сценах выступят более 20 звездных исполнителей. Участников ожидают 300 захватывающих шоу и культурно-просветительских мероприятий, а также книжная ярмарка, мультимедийная выставка «Город будущего для творцов» и многое другое.

На фестивале представят выставку «АРТ-ЭКСПО» — представители регионов России презентуют культурные и гастрономические достижения. Министерство информации и молодежной политики Московской области организует работу стенда «Подмосковье — это любовь». Для участников пройдут творческие и образовательные мастер-классы. Предусмотрена выдача сувенирной продукции.

Зарегистрироваться можно по ссылке до 15 июня. Решение об участии принимают на основе конкурсного отбора заявок экспертами «Таврида.АРТ».