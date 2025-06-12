Молодежи в Дмитрове напомнили о правилах безопасного поведения на водоемах

Студенты Дмитровского техникума, обучающиеся по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях», провели мастер-класс на площадке Молодежного центра «Квартал». Они продемонстрировали практические навыки, которые помогут провести лето безопасно.

Участникам мастер-класса напомнили, как вести себя у водоема, какие меры предосторожности соблюдать при купании и как действовать в экстренных ситуациях. Ребята узнали о симптомах перегрева на солнце, способах оказания доврачебной помощи и профилактике тепловых ударов. Студенты объяснили, как обрабатывать ожоги, когда обращаться за помощью к медикам и как избежать травм при контакте с огнем или горячими предметами.

«Наши будущие спасатели не только учатся сами, но и делятся знаниями с другими — это важная часть их профессии. Лето должно быть не только веселым, но и безопасным», — подчеркнул глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Участники отработали полученные знания на практике, чтобы в критический момент действовать быстро и правильно.