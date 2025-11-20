Молодежи из Подмосковья напомнили о необходимости перевыпуска «Пушкинской карты»

Подмосковной молодежи напомнили о необходимости перевыпуска «Пушкинской карты» в связи с изменением банка — оператора программы. Заявление на замену необходимо отправить до 28 декабря.

Согласие на перевыпуск, по данным Минкульта РФ, получено только от 22% молодых людей.

По прогнозам пик переоформления придется на январь 2026 года, что вызовет снижение активности по покупке билетов в рамках программы в первом квартале.

Чтобы не потерять возможность использования «Пушкинской карты» в новогодние праздники, важно оставить заявку на перевыпуск уже сейчас. Сделать это можно в приложениях Почта Банка и «Госуслуги Культура», а также в клиентских центрах Почта Банка и ВТБ.