Молодежь Звенигородского благочиния посетила детский хоспис

В рамках ежегодной епархиальной молодежной акции «Вера без дел мертва» представители Звенигородского благочиния Одинцовского округа посетили Елисаветинский детский хоспис. Они выступили перед детьми с театрализованным представлением.

Актеры постарались создать атмосферу настоящей сказки, наполненной светом, добром, радостью, вложив в это представление всю душу. С вступительным словом перед собравшимися выступили ответственный по делам молодежи Звенигородского благочиния священник Вадим Куров и режиссер театра «Серебряные крылья» Марина Котельникова.

После театрализованного представления ребята познакомились и пообщались с детьми, родителями и сотрудниками хосписа. Все вместе читали стихи, пели песни и просто подарили свое время и душевное тепло. В дар от Комиссии по делам молодежи Одинцовской епархии сотрудники Елисаветинского хосписа приняли необходимые заведению ресурсы и подарки.