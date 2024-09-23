Молодежь в Дмитрове открыла новый сезон шоу-игры в центре «Сфера»

В Молодежном центре в Дмитрове открыли новый сезон интерактивного «Квартал-шоу» 19 сентября. Ребята импровизировали и исполняли популярные хиты в караоке.

«Квартал-шоу» состоит из трех этапов. В первом они отгадывали загадки под действием шокера, во втором наощупь определяли живность в коробке, а на третьем организовали караоке-битву.

В этом году вечеринка прошла в стиле 90-х и 00-х. Вели шоу Дмитрий Милешин и Ираклий Ардба.

«Приятно, что „Квартал-шоу“ второй сезон находит отклик в сердцах дмитровской молодежи. В новом сезоне ребят ждет ещё больше интересных форматов и запоминающихся сюрпризов», — поделился Дмитрий.

Молодежный центр «Квартал» расположен в доме № 20 на Большевистской улице. Более подробную информацию можно знать на сайте.

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