Молодежь Солнечногорска приняла участие в программе «Космический десант»

10 апреля в молодежном центре «Подсолнух» в Солнечногорске прошла интерактивная программа «Космический десант», приуроченная ко Дню космонавтики. Участниками стали активисты «Движения первых», воспитанники военно-патриотического клуба «Единство» и волонтеры центра.

Программа включала несколько этапов: интеллектуальную викторину по истории освоения космоса, конкурс по созданию моделей ракет из подручных материалов и аналитическое задание «Что необходимо космонавту в космосе». Также для участников был организован мастер-класс по росписи гипсовых ракет.

«Нашей основной задачей было в интересной интерактивной форме закрепить знания ребят о космосе и отечественных космонавтах. Проходя этапы — от викторины до моделирования, — участники смогли проявить и эрудицию, и творческие способности. На этом программа не заканчивается: уже в понедельник мы ждем в гости учащихся лицея № 1», — отметила начальник отдела патриотического воспитания центра «Подсолнух» Светлана Ловцева.

По завершении программы участникам вручили грамоты, а победителей наградили памятными статуэтками с Юрием Гагариным.