Молодежь Солнечногорска приняла участие в этнографическом диктанте

Солнечногорск выступил в качестве одной из площадок для юбилейного, 10 по счету, всероссийского «Большого этнографического диктанта». Событие развернулось в стенах молодежного центра «Подсолнух».

В нем активно участвовали молодые активисты, в том числе члены движения «Молодая гвардия» и представители юнармейских отрядов. Цель этого проекта — углубление познаний о многообразии культур народов, проживающих в Российской Федерации, а также проверка этнокультурной грамотности населения.

Каждый участник получил возможность пройти тестирование, содержащее 30 вопросов. На выполнение всех заданий отводилось 45 минут, а наивысшая оценка, которую можно было получить, составляла 100 баллов. Вопросы различались по уровню сложности, причем часть из них была разработана участниками СВО.

«Такие мероприятия помогают молодому поколению осознать уникальность каждой этнической группы, живущей в России, способствуют формированию толерантности и уважительного отношения друг к другу», — сказала начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Солнечногорск Марина Гасымова.

Отличительной чертой этой просветительской инициативы стало ее проведение одновременно в двух форматах: очном и дистанционном. Такой подход обеспечил возможность присоединиться к диктанту всем желающим жителям региона. Мероприятие будет доступно до 8 ноября 2025 года включительно, а пройти регистрацию и выполнить задания диктанта можно на официальном сайте проекта.