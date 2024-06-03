Молодежь Солнечногорска поучаствует в форуме «Территория смыслов»

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» платформы «Росмолодежь» пройдет в Солнечногорске с 1 по 29 августа. Мероприятие объединит свыше 2000 молодых профессионалов со всех субъектов России, а также иностранных граждан.

Шестой год подряд форум проведут в Мастерской управления «Сенеж» — это образовательный центр президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Именно здесь перспективная молодежь перенимает опыт у мастеров и наставников, а губернаторы и молодые управленцы учатся за одной партой. Мы рады принимать активных, целеустремленных и талантливых ребят на территории „Сенежа“», — отметил исполнительный директор платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Всего запланированы пять заездов и девять тематических смен, которые будут посвящены семейным ценностям, молодежной политике, управлению, развитию предпринимательства и добровольчества. В этом году впервые появится международная смена, где лидеры из разных стран мира будут работать над новыми проектами.

Подать заявку и узнать подробности можно по ссылке. Регистрация заканчивается 20 июня.

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