Молодежь Шатуры навела порядок у памятников героям Великой Отечественной

К юбилею Победы шатурская молодежь занимается благоустройством памятных мест и мемориалов. По собственной инициативе члены Молодежного парламента решили восстановить порядок вокруг звезды Вечного огня, установленной у памятника Воинам-шатурянам, павшим в Великой Отечественной войне.

К этому месту всегда приходят люди, чтобы почтить память героев, участвуя в митингах и оставляя цветы в знак уважения к тем, кто сражался за свободу страны.

Председатель Молодежного парламента при Совете депутатов муниципального округа Шатура Евгения Чиркунова отметила, что в этом году поставлена цель облагородить как можно большее количество памятных мест в округе.

«Начать решили с малого — очистить звезду Вечного огня. Сейчас мы в процессе сбора информации о состоянии памятников в округе, чтобы начать системную работу, к которой, конечно, пригласим всю молодежь и жителей округа», — рассказала Евгения Чиркунова.

Кроме того, волонтеры Комплексного молодежного центра также активно занимаются благоустройством памятников и мемориалов, посвященных героям Великой Отечественной войны. Первые шаги в этом направлении были сделаны на мемориальном комплексе Неизвестному солдату, расположенном на шатурском кладбище, а также на обелиске в микрорайоне Керва. Эта акция приурочена к 80-летию Победы.