Молодежь Раменского сдаст кровь в День донора 27 марта

Каждый неравнодушный житель округа приглашается в Дом культуры имени Воровского 27 марта с 09:00 до 12:00, чтобы стать донором крови. Об этом сообщила пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Московской области.

В учреждении сообщили, что донором крови может стать любой здоровый молодой человек старше 18 лет, весом более 50 килограммов и не имеющий медицинских противопоказаний к донорству.

Перед процедурой сдачи крови каждый потенциальный донор должен пройти обязательный медицинский осмотр, включающий в себя измерение температуры, артериального давления и пульса. Для прохождения медосмотра и сдачи крови необходимо иметь при себе паспорт.

Подробную информацию о том, как правильно подготовиться, какие существуют противопоказания к донорству, а также ответы на другие интересующие вопросы можно найти на сайте Службы крови.