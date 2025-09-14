Молодежь проголосовала на выборах в Совет депутатов в Подольске

В Подольске на выборах в Совет депутатов округа активно голосует молодежь. Среди них — юнармейцы, волонтеры, юные артисты и просто активные жители.

Для выпускниц школы имени Д. И. Зернова юнармейцы Екатерины Малай и Анастасии Ен участие в голосовании стало проявлением ответственности за малую родину. Малай считает, что ее решение поможет сделать Подольск еще лучше. Ен увидела в выборах возможность заявить о своей позиции и быть услышанной.

Золотая медалистка школы 18-летняя Камила Магомедова убеждена, что сверстники должны проявлять больше инициативы и не оставатся в стороне от значимых событий.

Участница хореографического ансамбля «Радужный» 18-летняя Анна Фунтикова проголосовала впервые. Она 13 лет занимается народными танцами в КПЦ «Дубровицы». На избирательном участке девушке, как и всем впервые голосующим, подарили блокнот с памятной надписью на обложке.