Молодежь Подмосковья сможет присоединиться к интенсиву по развитию моногородов

В России реализуют масштабную программу поддержки молодых предпринимателей, направленную на развитие проектов в моногородах и формирование новой городской среды. Инициативу поддерживает «Росмолодежь» совместно с госкорпорацией «Росатом» в рамках долгосрочной программы содействия занятости молодежи до 2030 года.

С июля по сентябрь 2026 пройдет образовательный интенсив для молодых предпринимателей по направлению развития моногородов, очная часть которого пройдет в Мурманске с 19 по 23 августа.

Участники будут работать над созданием социально ориентированных проектов, связанных с развитием городской инфраструктуры и экономики территорий.

По итогам программы планируют разработать 50 проектов, которые можно будет внедрить в моногородах по всей стране при участии молодых специалистов. Финальная защита пройдет перед экспертной комиссией, а авторы наиболее перспективных инициатив получат возможность дальнейшего сотрудничества с «Росатомом».

Принять участие приглашают предпринимателей в возрасте от 18 до 35 лет из сфер технологий, креативных индустрий, образования, экологии, производства, туризма, спорта и социального бизнеса. Присоединиться могут и жители Подмосковья.

Участие в программе, включая проживание и питание, обеспечивают организаторы.