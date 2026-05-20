Молодежь Подмосковья сможет принять участие в конкурсе антикоррупционной рекламы

Генеральная прокуратура Московской области проведет международный молодежный конкурс «Вместе против коррупции!». Конкурсные работы принимают с 1 мая до 1 октября.

Все желающие, в том числе из Подмосковья, могут направить заявку на сайте конкурса, где также размещена вся дополнительная информация.

Работы будут оценивать в трех номинациях: «Лучший рисунок», «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик». Участников разделят на две возрастные группы: с 10 до 17 лет и с 18 до 25 лет.

Подведение итогов конкурса планируют приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией, который традиционно отмечают 9 декабря.