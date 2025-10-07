Молодежь Подмосковья приняла участие в сельскохозяйственном форуме

В Тульской области прошел окружной молодежный сельскохозяйственный форум «АГРОПРОдвижение». Мероприятие собрало около 800 участников из разных регионов России, в том числе из Подмосковья.

Форум, который прошел при поддержке Росмолодежи, посетили и гости из Белоруссии.

Мероприятие стало площадкой для общения, обмена опытом и профессионального роста юных специалистов.

Московскую область на форуме представили активисты регионального отделения Российского союза сельской молодежи Дмитрий Шишов и Алина Блинова, а также Софья Димитриева – участница движения «Волонтеры Подмосковья».

Программа «АГРОПРОдвижения» включала не только лекции и дискуссии, но и насыщенную практическую часть. Участники посетили фермы, тепличные комплексы и агропредприятия региона, где смогли ознакомиться с современными технологиями и методами производства.

Кроме того, молодые специалисты приняли участие в мастер-классах по флористике и кулинарии, попробовали свои силы в изготовлении традиционных тульских пряников.

Главная цель форума – создание условий для профессионального роста начинающих аграриев и студентов профильных вузов.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что подобные инициативы играют значимую роль в подготовке кадрового резерва, а также делают сельские профессии более привлекательными среди молодежи.