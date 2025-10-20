Молодежь Подмосковья пригласили вступить в команду академии «Меганом»

Организация «Таврида.Арт» продолжает развивать арт-кластер. Масштабная платформа объединяет молодых представителей культуры и искусства со всей России.

В рамках арт-кластера действует Академия творческих индустрий «Меганом», проходят образовательные заезды «Таврида», фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» и другие инициативы, направленные на поддержку креативного сообщества.

Проекты арт-кластера входят в федеральную программу «Россия — страна возможностей», которую реализуют в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

С 2015 года «Таврида.Арт» помогает начинающим художникам, дизайнерам, писателям, музыкантам и другим творческим людям находить единомышленников, развивать свои идеи и воплощать их в жизнь.

В ближайшее время в Академии творческих индустрий «Меганом» сформируют новый корпус координаторов — активных участников, которые помогут в организации образовательных мероприятий.

Для координаторов предусмотрели выплату стипендии от арт-кластера, возможность попасть в кадровый резерв центра практики, пройти обучение и получить сертификат.

Организаторы объявили набор на десятый поток координаторов мероприятий, который пройдет с 7 ноября по 3 декабря текущего года.

Регистрация открыта до 22 октября по ссылке.