Молодежь Подмосковья пригласили присоединиться к акции по поддержке ветеранов

В России проходит ежегодная благотворительная инициатива «Красная гвоздика», направленная на поддержку ветеранов боевых действий. Организатором выступает фонд «Память поколений» при содействии Федерального агентства по делам молодежи.

Акция проходит с 10 апреля по 22 июня 2026 года и охватывает разные регионы страны, в том числе Московскую область.

В рамках проекта добровольцы федеральной программы «Молоды душой» и движения «Волонтеры Победы» распространяют значок «Красная гвоздика». Его можно получить за пожертвование, которое направляют на оказание адресной помощи ветеранам.

Речь идет о финансировании высокотехнологичного лечения, реабилитационных программ, а также о покупке необходимых средств — от протезов и инвалидных колясок до слуховых аппаратов.

Инициатива не только решает конкретные медицинские задачи, но и играет важную социальную роль: способствует развитию добровольческого движения, укрепляет связь поколений и формирует у молодежи интерес к сохранению исторической памяти.