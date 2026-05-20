Молодежь Подмосковья пригласили на всероссийский творческий конкурс

Арктический государственный университет искусств, культуры и креативных индустрий объявил о проведении всероссийского заочного творческого конкурса «Креатор будущего — 2026». Он ориентирован на участников в возрасте от семи до 25 лет.

Организаторы рассчитывают, что проект поможет привлечь внимание молодого поколения к культурному наследию страны через современные творческие направления и профессии.

Главной темой конкурса в этом году стал «Культурный код». Участникам предложат раскрыть ее в самых разных форматах — от народного творчества до цифрового искусства. Конкурс проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования России и направлен на развитие талантов в сфере искусства, дизайна, медиа и креативных индустрий.

Прием заявок открыт на сайте до 27 мая. Работы принимают сразу по нескольким направлениям, среди которых фольклор и народная культура, живопись и графика, дизайн, хореография, музыкальное искусство, композиция и аранжировка, кино, а также медиа- и цифровой контент. Попробовать свои силы может и молодежь Подмосковья.

Подведение итогов запланировали на 1 июня. Лучшие проекты и работы победителей представят в онлайн-галерее на официальном сайте университета.