Молодежь Подмосковья пригласили на всероссийский музыкальный фестиваль

В России продолжается реализация стратегии развития молодежной политики до 2030 года, где одним из приоритетов обозначено воспитание поколения, способного обеспечивать устойчивое развитие страны и ее независимость. В рамках этой программы планируют провести музыкальный фестиваль «ТопФест», ориентированный на молодую аудиторию.

Инициатором выступает Институт поддержки детского блогинга, который занимается развитием медиаграмотности и творческих навыков у детей в цифровой среде. Проект реализуют при участии компании «Иннопрактика».

Ключевым событием фестиваля в этом году станет концерт 12 июня на большой спортивной арене «Лужники».

Ожидается участие популярных среди молодежи артистов и блогеров, включая Марию Янковскую, Настю Кош, POLI и других. Совокупная аудитория участников проекта превышает 50 миллионов подписчиков, что, по оценкам организаторов, обеспечит мероприятию значительный интерес и широкий медийный резонанс.

Отдельное внимание уделят возможности приобретения билетов на льготных условиях для многодетных семей, семей участников специальной военной операции, а также для победителей олимпиад и различных конкурсов.

Предполагается, что участие в фестивале станет заметным событием для молодых людей из муниципалитетов Подмосковья.

Авторы проекта подчеркивают, что «ТопФест» помогает выстраивать диалог с молодым поколением на понятном ему языке цифровой культуры, формирует мотивацию к развитию, укрепляет связь с родным регионом и создает общее ценностное пространство для детей и их родителей.