Молодежь Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс видеоэссе

Начался прием заявок на участие во всероссийском конкурсе видеоэссе «Мой Дальний», который дает юным авторам шанс выиграть бесплатное путешествие в один из регионов Дальнего Востока. Школьников и студентов Подмосковья пригласили присоединиться к онлайн-состязанию.

Принять участие в конкурсе могут все желающие в возрасте от 14 до 18 лет.

Участникам предстоит создать видео и поделиться своим взглядом на Дальний Восток через личную историю или эмоциональный рассказ.

Каждому конкурсантy назначат один из регионов округа, который и станет темой для творческой работы. Готовое видеоэссе необходимо разместить в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами #МойДальний, #ВКадреДальний и #ЖивиНаДальнем, а ссылку на ролик — загрузить в личный кабинет на сайте конкурса.

Оценивать работы будут по нескольким критериям: соответствию теме, оригинальности идеи, артистизму и качеству видео.

В состав жюри войдут известные журналисты, блогеры, режиссеры, телеведущие, представители культурной и образовательной сфер, а также эксперты в сферах туризма и молодежной политики. Если несколько участников наберут одинаковое количество баллов, преимущество получит тот, кто подал заявку раньше.

По итогам конкурса определят 10 победителей, которым достанется бесплатное путешествие на двоих по Дальнему Востоку. Еще 20 финалистов получат ценные призы.

Конкурс «Мой Дальний» стал продолжением масштабного проекта «Большой дальневосточный квест», направленного на популяризацию регионов Дальнего Востока, их природы, культуры и возможностей.

На официальном сайте конкурса размещены видеоматериалы и справочная информация. Кроме того, для конкурсантов подготовили мастер-классы.

Регистрация на конкурс продлится до 15 ноября, а загрузить ссылку на видеоработу можно будет до 21 ноября.

Имена победителей объявят 30 ноября. Торжественная церемония награждения пройдет онлайн в Национальном центре «Россия». Там также откроют экспозицию, посвященную Дальнему Востоку.

Все подробности доступны на официальном сайте конкурса.