Учащихся Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс «Спроси строителя»

Общественный совет при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России объявил о старте ежегодного конкурса «Спроси строителя». Проект проводят уже девятый год подряд в рамках программы «Я — строитель будущего!».

Конкурс входит в перечень мероприятий Десятилетия детства в России, которые реализуют в соответствии с указом президента страны.

Конкурс направлен на повышение интереса детей и подростков к строительной отрасли и инженерным специальностям. К участию приглашают школьников и молодых жителей страны, в том числе из Подмосковья, в возрасте от шести до 17 лет.

Организаторы принимают как текстовые, так и вопросы в видеоформате, посвященные строительству, архитектуре и истории отрасли.

В этом году конкурс пройдет по трем основным номинациям: «Самый оригинальный текстовый вопрос», «Самый оригинальный видео-вопрос» и «Лучший вопрос об истории строительства».

Авторы получат возможность услышать ответы от председателя Общественного совета при Минстрое России Сергея Степашина и главы Минстроя России Ирека Файзуллина.

Итоги конкурса подведут в июле. Победителей пригласят на торжественную церемонию награждения, которая пройдет в рамках празднования Дня строителя.

Прием заявок продлится до 16 июля. Отправить вопросы можно через официальный сайт проекта — «Я — строитель будущего!» в разделе конкурса #СпросиСтроителя.