Молодежь Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс по программированию

Стартовал прием заявок на масштабный конкурс по 3D-моделированию и программированию, где участникам предстоит разработать виртуальные симуляторы событий блокадного Ленинграда. Школьников и студентов из Подмосковья пригласили присоединиться к мероприятию.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона уточнили, что проект направлен на развитие патриотизма, исторической памяти и цифровых навыков среди молодежи.

Участникам предстоит погрузиться в архивные материалы, освоить технологии виртуальной реальности и создать интерактивные реконструкции сцен жизни в осажденном городе. Работы будут выполняться в программе VR Concept.

На соревнования пригласили учащихся 8–11 классов, студентов колледжей и вузов. Все конкурсанты пройдут обучение по 3D-моделированию и работе с VR, после чего представят жюри готовые проекты.

Подать заявку можно до 1 сентября через специальную форму по ссылке.