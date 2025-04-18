Молодежь Подмосковья пригласили на слет Всемирного фестиваля

На этой неделе прошел День рождения Всемирного фестиваля молодежи. В честь этого события началась регистрация на участие в слете ВФМ, который пройдет с 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде. Провести это мероприятие поручил президент России.

Главная тема слета — «Россия согревает». В ней продемонстрированы главные ценности страны — дружба, взаимопомощь и поддержка, вдохновение на новые свершения и другое.

«Молодежь Подмосковья активно участвует в мероприятиях разного уровня, в том числе и международных. В прошлом году 315 ребят из нашего региона представляли Московскую область на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, а 91 волонтер помогал в его организации. И сейчас ребята могут вновь испытать этот незабываемый опыт, став участником слета ВФМ в Нижнем Новгороде», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Программа будет насыщенной. Участников ждут мероприятия по семи направлениям: образование, культура, спорт, история, медиа, бизнес и традиции. Также запланированы шоу, мастер-классы, воркшопы, баттлы, гастропикник с кухнями разных стран и создание самой большой картины в мире.

Подать заявку на участие в слете можно по ссылке. Регистрация для участников продлится до 20 июля 2025 года.