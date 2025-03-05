Молодежь Подмосковья пригласили на проект по возрождению походного движения

В России запустили проект «Походы Первых — больше, чем путешествие». Его проводят по программе Росмолодежи «Больше, чем путешествие» вместе с «Движением Первых». Проект направлен на развитие активного туризма среди детей и молодежи.

Он помогает возродить традицию туристических походов и привить культуру путешествий по стране. В рамках проекта пройдет серия из 11 всероссийских походов «Время открытий», приуроченных к государственным праздникам и памятным датам. Участники смогут выбрать разные форматы — от коротких прогулок до многодневных маршрутов с ночевкой. Особое внимание уделяется безопасности и навыкам выживания в природе.

Походы пройдут по всей стране — в городских парках и за их пределами. Среди дат, к которым они приурочены, — День Победы, День семьи, любви и верности, День защиты детей, День народного единства и другие.

Организаторы отмечают, что проект не только популяризирует активный отдых, но и помогает молодежи лучше узнать историю и культуру своей страны. Чтобы получить сертификат участника серии походов «Время открытий», нужно подать заявку на портале будьвдвижении.рф.