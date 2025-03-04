Молодежь Подмосковья пригласили на проект для будущих журналистов и продюсеров

В Подмосковье начался прием заявок на всероссийский проект «МедиаПритяжение» от Движения Первых. В Министерстве информации и молодежной политики заявили, что это возможность для школьников, студентов и их родителей попробовать себя в журналистике, репортажах и продюсировании.

Участвовать можно индивидуально или командой. Конкурсантам доступны такие направления, как: тексты, эфиры, фото- и видеоконтент, медиа-наставничество. Школьные медиацентры и детские студии смогут участвовать в формате «МедиаКоманда», а семьи с детьми от шести лет — в «МедиаСемье».

«Всероссийский проект „МедиаПритяжение“ открывает возможности приобретения новых полезных навыков, востребованных в современном информационном обществе. Победители получат возможность отправиться на большой медиафестиваль, сертификаты на приобретение профессиональной техники и другие полезные призы», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Участников ждут задания по созданию контента для соцсетей и онлайн-платформ. Финал пройдет в Москве в августе 2025 года. Победители получат сертификаты на профессиональную технику, а команды — гранты от 250 до 750 тысяч рублей на развитие своих медиа. Для участия в проекте нужно зарегистрироваться на сайте будьвдвижении.рф и подать заявку.