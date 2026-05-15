Молодежь Подмосковья пригласили на петербургский форум общественной безопасности

В России начинается новый сезон петербургского молодежного форума общественной безопасности «Сигнал», который проводят при поддержке «Росмолодежь.Гранты». В этом году организаторы подготовили обновленную программу и расширили количество конкурсных направлений для участников.

Форум посвящен памяти Героя России, бывшего главы МЧС Евгения Зиничева, а также подвигу спасателей. Проведение мероприятия приурочили к 60-летию со дня рождения министра. Участие в проекте могут принять молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет из России и стран СНГ, успешно прошедшие конкурсный отбор или приглашенные организаторами. Организаторы ждут и жителей Подмосковья.

Попробовать свои силы могут школьники, студенты колледжей и вузов, молодые специалисты, представители органов власти, волонтеры, участники молодежных объединений, а также сотрудники медицинских, спасательных и патриотических организаций.

Одним из ключевых направлений форума станет конкурс научных работ, посвященных вопросам права, медицины, цифровых технологий и профилактики чрезвычайных ситуаций. Для участников из Санкт-Петербурга и Ленинградской области очный этап пройдет в формате научно-практической конференции, а конкурсанты из других регионов смогут защитить свои проекты дистанционно.

Победителей наградят дипломами и пригласят в Санкт-Петербург за счет организаторов. Лучшие исследования войдут в специальный научный сборник.

Также в рамках форума состоятся конкурсы социальных видеороликов, плакатов, инфографики и фотографий. Участникам предлагают создавать материалы, посвященные культуре безопасности, первой помощи, деятельности спасательных служб и добровольцев. Лучшие работы покажут на площадках форума и включат в тематические выставки для гостей и участников мероприятия.