Молодежь Подмосковья пригласили на окружную школу волонтёров культуры
Окружную школу волонтеров культуры проведут во Владимире с 26 по 29 апреля. Всего в этом году в каждом федеральном округе состоятся семь таких событий. Подать заявку на участие можно до 27 марта по ссылке.
Окружные школы пройдут при организации всероссийского движения добровольцев «Волонтеры культуры» при поддержке федерального агентства по делам молодежи. Они направлены на повышение профессиональных компетенций в области сохранения и популяризации культурного наследия России и формирование устойчивых практик добровольчества.
Участники будут работать с храмами и усадьбами, знакомиться с народными промыслами, ремеслами и традициями.
Всего в семи событиях примут участие более 700 человек из 89 регионов России. Это ребята от 18 до 35 лет из числа представителей локальных сообществ и инициативных групп.