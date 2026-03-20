Молодежь Подмосковья пригласили на окружную школу волонтёров культуры

Окружную школу волонтеров культуры проведут во Владимире с 26 по 29 апреля. Всего в этом году в каждом федеральном округе состоятся семь таких событий. Подать заявку на участие можно до 27 марта по ссылке .

Окружные школы пройдут при организации всероссийского движения добровольцев «Волонтеры культуры» при поддержке федерального агентства по делам молодежи. Они направлены на повышение профессиональных компетенций в области сохранения и популяризации культурного наследия России и формирование устойчивых практик добровольчества.

Участники будут работать с храмами и усадьбами, знакомиться с народными промыслами, ремеслами и традициями.

Всего в семи событиях примут участие более 700 человек из 89 регионов России. Это ребята от 18 до 35 лет из числа представителей локальных сообществ и инициативных групп.