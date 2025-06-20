Сегодня 10:39 Молодежь Подмосковья пригласили на образовательную смену о профессиях АПК Фото: Сельхозтехника высаживает овощи на полях ГК «Дмитровские овощи» / Медиасток.рф
Учащихся подмосковных сельских школ, агрошкол и агроклассов в возрасте 14-18 лет пригласили на всероссийскую образовательную смену «Погружение в АгроТех». Она пройдет с 9 по 18 июля в Нижегородской области на базе Княгининского университета.
Программа смены включает практическое знакомство с современной сельхозтехникой, изучение принципов работы беспилотных авиасистем и применение искусственного интеллекта в агропромышленном комплексе. Участников ждут экскурсии на передовые агропредприятия, мастер-классы, экскурсии и многое другое.
Для участия необходимо подать заявку до 25 июня на электронную почту
info@rssm.su. Подробная информация доступна на сайте Российского союза сельской молодежи.
Как отмечают в Министерстве сельского хозяйства Подмосковья, проект мотивирует молодежь выбору профессий в агропромышленном комплексе.
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