Молодежь Подмосковья пригласили на образовательную смену о профессиях АПК

Учащихся подмосковных сельских школ, агрошкол и агроклассов в возрасте 14-18 лет пригласили на всероссийскую образовательную смену «Погружение в АгроТех». Она пройдет с 9 по 18 июля в Нижегородской области на базе Княгининского университета.

Программа смены включает практическое знакомство с современной сельхозтехникой, изучение принципов работы беспилотных авиасистем и применение искусственного интеллекта в агропромышленном комплексе. Участников ждут экскурсии на передовые агропредприятия, мастер-классы, экскурсии и многое другое.

Для участия необходимо подать заявку до 25 июня на электронную почту info@rssm.su. Подробная информация доступна на сайте Российского союза сельской молодежи.

Как отмечают в Министерстве сельского хозяйства Подмосковья, проект мотивирует молодежь выбору профессий в агропромышленном комплексе.