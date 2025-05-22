Молодежь Подмосковья пригласили на международный конкурс «Вместе против коррупции»

Школьников и студентов Подмосковья от 10 до 25 лет пригласили на конкурс «Вместе против коррупции!». Он направлен на привлечение внимания молодежи к проблеме и поощрение творческих инициатив.
В конкурсе примут участие молодые люди из России, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана и Таджикистана. Победителей выберут в трех номинациях: «Лучший плакат», «Лучший рисунок» и «Лучший видеоролик».
Конкурсные работы будут принимать до 1 октября на сайте.
Финал конкурса продлится с 25 октября по 25 ноября. Победителей и призеров выберут по результатам голосования международного жюри. Они получат медали и ценные призы.
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