Молодежь Подмосковья пригласили на международный конкурс по ИИ

Подмосковную молодежь пригласили на международный конкурс по искусственному интеллекту AI Challenge. Победители получат денежные призы и возможности для развития в сфере технологий.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, принять участие в конкурсе могут ребята в возрасте до 17 лет, которые интересуются искусственным интеллектом. Они будут решать реальные задачи, актуальные для технологичного бизнеса. Конкурс пройдет в четыре этапа: квалификационный, основной, полуфинал и финал. Зарегистрироваться можно до 15 сентября по ссылке.

Конкурс предусматривает три уровня сложности. Ребята до 13 лет смогут проявить себя в категории «Начинающие», а школьники постарше покажут себя в треках «Креативные» и «Исследователи». Команды-победители разделят призовой фонд в 14 миллионов рублей.

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