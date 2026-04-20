Молодежь Подмосковья пригласили на международный форум «Евразия Global»

В Оренбургской области летом пройдет международный молодежный форум «Евразия Global». Его организуют в рамках реализации поручений президента России Владимира Путина и продолжения программы «Культурное шефство».

Форум, запланированный на 23–28 июня, соберет 160 лидеров в возрасте от 18 до 35 лет, работающих в сфере международного молодежного сотрудничества. В состав участников войдут 110 представителей России и 50 зарубежных участников.

Основная цель предстоящего мероприятия — развитие механизмов взаимодействия внутри молодежных объединений, укрепление гуманитарных связей с заграничными партнерами и формирование предложений по дальнейшему развитию программы «Культурное шефство», которая будет продолжена на Международном фестивале молодежи в 2026 году.

Отбор участников пройдет на конкурсной основе через платформу организации «ДВФМ», где необходимо зарегистрироваться до 1 мая. Кандидаты подают заявки через личный кабинет, а итоговый список сформируют после отбора.

Транспортные расходы участники оплачивают самостоятельно, тогда как проживание, питание и внутреннюю логистику в Оренбурге берут на себя принимающие стороны.

Посетить форум могут и представители Московской области.