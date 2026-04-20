Молодежь Подмосковья пригласили на международный фестиваль в Екатеринбург

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В нем примут участие ребята из 190 стран.

Молодежь из Подмосковья уже принимала участие во всемирном фестивале в Сочи. Тогда на площадку «Сириуса» отправились более 300 ребят.

В Екатеринбург могут отправиться жители от 16 до 35 лет.

«Участие в таких мероприятиях дает мощный импульс для личностного роста и реализации самых амбициозных проектов. Молодые люди привозят в регион не только новые знания, но и идеи по развитию своих городов. Регистрация открыта до 30 апреля, присоединяйтесь к команде!» — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Фестиваль в Екатеринбурге даст возможность ребятам прокачать свои навыки, заявить о себе и найти новые полезные знакомства.

В программу войдут дискуссии с экспертами, утренние зарядки с чемпионами, воркшопы и мастер-классы.

Подать заявку можно до 30 апреля по ссылке.

Фестиваль пройдет в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».