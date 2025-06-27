Молодежь Подмосковья пригласили на конкурс законотворческих инициатив

Молодежный парламент при Госдуме объявил о старте Всероссийского конкурса законотворческих инициатив имени Максима Роганова. В этом году работы будут принимать по самым разным направлениям: спорт, туризм, экология, IT, связь, образование и многим другим.

Проект посвящен памяти председателя Молодежного парламента ДНР Максима Роганова, погибшего 10 июля 2022 года во время обстрела гуманитарной миссии.

«Это отличный шанс для нашей молодежи заявить о себе и попробовать силы в законотворчестве. Конкурс дает возможность не только представить свои инициативы на федеральной площадке, но и разобраться в тонкостях этой работы и услышать опыт других участников», — подчеркнула председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.

Конкурс впервые прошел в России в 2024 году, тогда в нем приняли участие 576 человек из 71 региона страны. Больше всего инициатив касались молодежной политики, труда, социальной сферы и здравоохранения.

«В 2024 году конкурс законотворческих инициатив имени Максима Роганова зарекомендовал себя площадкой, где жители России могут предложить инициативы и получить поддержку. Победителями стали инициативы по регулированию БПЛА и искусственного интеллекта в России и другие работы. В этом году мы проводим конкурс в международном формате», — добавил председатель Молодежного парламента при Госдуме Артем Николаев.

Чтобы принять участие, необходимо заполнить форму. Работы можно присылать до 31 июля 2025 года. Победители получат возможность пройти стажировку в Комитете Госдумы по молодежной политике и принять участие в федеральных форумах.