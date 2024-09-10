Молодежь Подмосковья пригласили на конкурс «Вместе против коррупции»

Генеральная прокуратура России проведет международный конкурс творческих работ «Вместе против коррупции». К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 10 до 25 лет.

Задача участников — предложить оригинальную идею социальной рекламы против коррупции. Это может быть плакат, рисунок или видеоролик.

Работы принимаются до 1 октября на сайте anticorruption.life. Там же можно найти подробные правила проведения конкурса, доступные на всех официальных языках ООН. Участвовать могут представители любой страны.

Итоги конкурса подведут к Международному дню борьбы с коррупцией.

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