Молодежь Подмосковья пригласили на конкурс уличной культуры и спорта

В Подмосковье продолжается прием заявок на региональный этап международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «Кардо». Регистрация участников, которая открылась 23 июня, продлится до 25 июля.

Финальное мероприятие пройдет 30 августа в Мытищах. Организацией этапа занимается Министерство информации и молодежной политики Московской области совместно с администрацией городского округа Мытищи при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Молодые представители уличной культуры и спорта могут подать заявку до 25 июля и побороться за возможность показать свои способности в различных направлениях. Участникам предлагают продемонстрировать мастерство, в частности, в BMX, хип-хопе и брейкинге.

В новом сезоне конкурса организаторы расширили возможности для молодежи — минимальный возраст участников снизили до 14 лет.

Победители регионального этапа получат право представить Подмосковье на главном финальном событии премии, которое состоится во Владивостоке.

Проект «КАРДО» реализуют в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Конкурс направлен на выявление перспективных участников уличной культуры и спорта и поддержку их талантов.