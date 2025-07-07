Молодежь Подмосковья пригласили на конкурс социальных инициатив

Федеральное агентство по делам молодежи и Центр содействия молодым специалистам запускают Всероссийскую программу по развитию молодежного предпринимательства. Один из ее этапов пройдет в Нижнем Новгороде — это будет очный акселератор, посвященный развитию моногородов. Молодежь Подмосковья пригласили на проект, где они смогут представить социальные инициативы.

Молодые предприниматели от 18 до 35 лет смогут принять участие в категории «Действие», а участники, которые только планируют заняться бизнесом — в категории «Погружение». В течение пяти дней они будут работать над своими социальными проектами, которые помогут улучшить жизнь в моногородах — в том числе в тех, где работает «Росатом», который стал партнером программы. Помимо этого, для участников подготовят досуговые и культурные мероприятия, а также проведут экскурсию по закрытому атомному городу.

По итогам акселератора выберут 50 лучших проектов, которые получат шанс на реализацию в разных регионах России. Заявки на участие принимают до 11 июля 2025 года на сайте молодежь-развивайся.рф.

Дорогу до места проведения и обратно участникам придется оплачивать самостоятельно. При этом, все расходы на проживание, питание и программу — за счет организаторов.