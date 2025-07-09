Молодежь Подмосковья пригласили на конкурс научных и просветительских работ

Начался третий сезон конкурса «Научная Вселенная». Это просветительский проект, который помогает привлечь талантливых школьников и студентов к исследовательской деятельности. Участвовать могут ребята от 14 до 27 лет. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

В этом году конкурс включает девять направлений — от искусственного интеллекта до освоения космоса. Участники также могут выбрать биоэкономику, беспилотники, генетику, новые материалы, квантовые технологии, научную фантастику и другое. Каждое направление курируют молодые ученые, а поддержку оказывают ведущие образовательные и научные организации.

Конкурс включает три этапа. Сначала участникам предстоит пройти онлайн-тестирование, в полуфинале им предложат решить практические задачи, а в финале 36 лучших участников будут работать над проектами с учеными-наставниками и представят свои идеи.

Всего будет 18 победителей. Они отправятся в научное путешествие на одну из лучших исследовательских площадок России. Зарегистрироваться на конкурс можно до 24 августа 2025 года на сайте научнаявселенная.рф. Финал пройдет осенью в Москве.