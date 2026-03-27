Жителей Подмосковья пригласили на Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов «Моя страна — моя Россия». Авторы лучших проектов в области социально-экономического развития получат признание на федеральном уровне.

На конкурсе представят проекты в сфере образования, направленные на социально-экономическое развитие территорий. Мероприятие направлено на привлечение молодежи к решению вопросов социально-экономического развития регионов, городов и сел. В прошлом году в нем приняли участие 74 тысячи человек.

«Данный проект — яркий пример, когда инициатива, рожденная в обществе, получила широкое тиражирование в регионах Российской Федерации среди молодежи, нашла поддержку органов государственной власти, местного самоуправления и экспертного сообщества», — рассказали организаторы.

Заявки будут принимать до 31 мая. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте и заполнить форму.

Всего определят 24 победителя и 48 призеров.