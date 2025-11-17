Молодежь Подмосковья пригласили на конкурс «ГородА Победы Первые»

Подмосковную молодежь пригласили на всероссийский конкурс «ГородА Победы Первые». Участникам предстоит выступить с творческими номерами на тему вклада их малой родины в Победу.

Конкурс приурочили к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Он свяжет разные поколения и позволит сохранить историческую память о подвигах ветеранов.

Проект включи в себя два направления. Первое — командный конкурс театрализованных номеров. В нем могут поучаствовать коллективы из городов, носящих звание «Город-герой», «Город воинской славы», «Город трудовой доблести» или «Населенный пункт воинской доблести». В своих выступлениях им необходимо рассказать о вкладе их малой родины в Победу.

Второе направление — арт-галерея, которая будет работать как выставочное пространство и ярмарка. Там представят тематические предметы быта, одежду и изделия народных промыслов.

Для участия в конкурсе нужно до 20 ноября перейти по ссылке, выбрать нужное направление и зарегистрироваться.

В состав жюри войдут известные деятели культуры и искусства, а также участники СВО, представители молодежных и ветеранских организаций. Все участники получат дипломы и подарки от партнеров.

Инициативу реализуют при поддержке министерства информации и молодежной политики Подмосковья, Мособлдумы и «Движения Первых».