Молодежь Подмосковья пригласили на конкурс эскизов граффити «Герои Победы»

Молодых жителей Московской области пригласили принять участие в творческом мероприятии, посвященном сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне. Конкурс эскизов граффити «Герои Победы» нацелен на патриотическое воспитание и вовлечение подрастающего поколения в социально значимую деятельность через современные формы искусства.

К участию приглашают россиян в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в регионах Центрального федерального округа.

Конкурс проводят в двух актуальных номинациях. В дисциплине «Нейрограффити» будут рассматривать работы, созданные с использованием искусственного интеллекта, а категорию «Традиционное граффити» создали для эскизов, выполненных в классических художественных техниках.

Участники могут подавать заявки как индивидуально, так и в составе творческих коллективов до трех человек.

Тематика работ должна отражать вклад городов в Победу или образы героев боевых действий.

Все эскизы необходимо адаптировать для нанесения на уличные поверхности. К каждой работе требуется добавить краткое описание объемом до 200 слов, а для нейрограффити следует дополнительно указать использованный ИИ-инструмент и инструкцию для нейросети.

Заявки будут принимать до 31 октября через онлайн-форму или по электронной почте Sovet.Molparlam@yandex.ru.

Жюри будет учитывать оригинальность проектов, их соответствие теме, техническое исполнение и эстетическую ценность.

Результаты объявят 21 ноября. Победителей в каждой номинации ждет церемония награждения в декабре. Все участники получат сертификаты.