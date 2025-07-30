Молодежь Подмосковья пригласили на чемпионат по беспилотным технологиям

Началась регистрация на всероссийский чемпионат по беспилотным технологиям «Соколиная охота», который пройдет в сентябре на базе Ульяновского государственного педагогического университета. Команды школьников и студентов из Подмосковья пригласили принять участие в соревнованиях.

Подать заявку можно до 10 августа на официальном сайте мероприятия, выбрав один из треков. Состязания пройдут в двух возрастных категориях: от 10 до 13 лет и от 14 до 18 лет.

Организаторы ожидают около 200 финалистов, которые в течение трех дней будут решать задачи по четырем направлениям: «Доставка грузов», «Проектирование конструктора квадрокоптера», «Автономная мобильная платформа» и «Автономное прохождение лабиринта».

Помимо соревновательной программы участников ждут образовательные лекции и консультации от профильных экспертов.

Специалисты «Движения первых», которые разработали конкурсные задания, будут курировать состязания, в рамках которых молодые таланты продемонстрируют способности в конструировании, программировании и других аспектах беспилотной авиации.

Чемпионат организовали Министерство просвещения России и Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту с целью популяризации новых технологий, создания возможностей для профессионального роста молодежи и решения актуальных технологических задач при поддержке экспертного сообщества.